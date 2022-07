Nieuw-Zeeland heropent zijn grenzen volledig

Nieuw-Zeeland opende midden april geleidelijk zijn grenzen voor toeristen. Australische toeristen waren de eersten die werden toegelaten. Later was het de beurt aan reizigers uit landen die op de zogenaamde “visa waiver”-lijst staan, waaronder de EU, de VS en Groot-Brittannië.

Het laatste deel van de heropening volgt zondagavond. Het land gaat dan open voor alle reizigers die een geldig visum hebben, inclusief toeristen, arbeiders, gezinnen en studenten. Ook cruiseschepen zijn opnieuw welkom. Reizigers die Nieuw-Zeeland binnen willen, moeten bij aankomst een zelftest voor COVID-19 uitvoeren en nog eens op de vijfde dag.

“Dit is geweldig nieuws voor de toeristische sector en onze economie”, benadrukte Stuart Nash, de minister van Toerisme. “Nu bij ons de lente en de zomer naderen, kunnen mensen van het noordelijk halfrond hun wintervakantie bij ons boeken.”