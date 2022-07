Blessurezorgen bij Tarik Tissoudali: Gents goudhaantje moet al na een half uur hinkend naar de kant

Pech voor AA Gent en Tarik Tissoudali. Na een half uur moest Tissoudali geblesseerd naar de kant. Met een pijnlijk grimas dook de Marokkaanse international de kleedkamer in. Tissoudali was uitstekend aan het seizoen begonnen, maar lijkt nu even out te zijn. Een stevige aderlating voor AA Gent.

Is AA Gent Tarik Tissoudali even kwijt? De kans zit er zomaar in. Tegen Sint-Truiden zorgde de Marokkaanse international bijna voor de dubbele voorsprong, maar iets voor het half uur moest hij geblesseerd naar de kant.

Tissoudali was daarvoor al even aan het hinken en greep naar de knie. De Marokkaan was vorig seizoen één van de absolute uitblinkers in onze competitie en was ook dit seizoen uitstekend van start gegaan met een doelpunt tegen Standard op de openingsspeeldag. Het is nog niet bekend wat de ernst van de blessure is.

© Isosport

© Isosport