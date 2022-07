Geen eerste prijs voor Alfred Schreuder bij Ajax: hattrickheld Guus Til bezorgt PSV Johan Cruijff Schaal na spektakelmatch

Ajax is er niet in geslaagd om het Alfred Schreuder-tijdperk in te zetten met een prijs. PSV toonde zich in de Johan Cruijff Schaal, de Nederlandse supercup, te sterk. Nieuwkomer Guus Til kroonde zich tot matchwinnaar met twee doelpunten voor de rust en eentje na de pauze: 3-5.

Ook in Nederland staat traditioneel de Johan Cruijff Schaal op het programma voor de start van het nieuwe seizoen. Kampioen Ajax nam het daarin op tegen bekerwinnaar PSV, waar belofte-international Johan Bakayoko een uurtje mocht spelen. Ook Antwerpenaar Ismael Saibari mocht minuten maken bij de Eindhovenaars. Voor ex-Club Brugge-coach Alfred Schreuder was het de eerste wedstrijd van betekenis voor zijn nieuwe club Ajax.

De Ajacieden begonnen ook het best aan de wedstrijd. Miljoenenaankoop Steven Bergwijn luisterde zijn debuut op met een knap doelpunt. Bergwijn sneed naar binnen en viseerde de verste hoek. Doelman Benitez had geen verhaal. De Nederlandse international speelde nog niet zo lang geleden nog voor PSV, maar is sinds dit seizoen één van de speerpunten in de Amsterdamse voorlinie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Lang kon Ajax weliswaar niet profiteren van de voorsprong. Nog voor de rust hingen de bordjes al terug in evenwicht. Guus Til, ook al een debutant, kreeg de bal precies op het hoofd en liet doelman Gorter kansloos. Diezelfde Til bracht PSV even later helemaal in extase. Nadat Ajax de bal niet goed weg kreeg, belandde de bal na wat geharrewar op het hoofd van Til, die sneller was dan Gorter en zo PSV op voorsprong zette. Van een uitstekend debuut gesproken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Meer spektakel na de koffie

Na de pauze ging het spektakel verder. Antony zorgde snel na de rust voor de gelijkmaker, maar Cody Gakpo bracht de Eindhovenaars bijna meteen terug op voorsprong. Opnieuw zag doelman Gorter er niet goed uit. Guus Til zette zijn knalprestatie enkele minuten na het doelpunt van Gakpo nogmaals in de verf door zijn derde doelpunt van de avond tegen de touwen te schieten.

Mohammed Kudus bracht daarna even terug spanning in de wedstrijd, maar een domme rode kaart van Calvin Bassey sneed de adem van de Ajacieden af. Nieuwkomer Xavi Simons mocht in de blessuretijd nog de 3-5-eindcijfers op het bord zetten.

PSV pakt zo, net als vorig jaar, de Johan Cruijff Schaal. Ook toen ging Ajax voor de bijl.