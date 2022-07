“Chinese raket uit elkaar gevallen boven Indische Oceaan”

Een deel van een Chinese raket die vorige week gelanceerd is, is zaterdag teruggekeerd in de atmosfeer en is uit elkaar gevallen boven de Indische Oceaan. Dat meldt het Amerikaanse leger, zonder te specificeren of het puin schade heeft veroorzaakt.

Experts hadden voorspeld dat brokstukken van de raket “Lange Mars-5B” zaterdag tussen de middag en de late avond zouden neerstorten op aarde. De United States Space Force liet weten dat dat de raket om 18.45 uur Belgische tijd was teruggekeerd naar de atmosfeer van de aarde.

Het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA uitte kritiek op China omdat de raket na gebruik niet in kleinere delen uit elkaar is gevallen, wat de internationale norm is. Bovendien was de raket niet gebouwd om op een gecontroleerde manier weer naar de aarde te komen. De raket is op 24 juli gebruikt om materiaal te brengen voor het in aanbouw zijnde ruimstation Tiangong.

NASA-topman Bill Nelson tweette zaterdag nog dat China “geen exacte informatie heeft gegeven over het traject van de Lange Mars-5B”. “Alle landen die ruimteactiviteiten uitvoeren zouden zich moeten houden aan de afgeproken praktijken”. Want het neerstorten van een raket van die grootte “brengt grote risico’s met zich mee voor menselijke en materiële verliezen”.

Wanneer een raket terugkeert naar de armosfeer ontstaat een enome hitte en wrijving, waardoor onderdelen mogelijk opbranden. Grote raketten zoals de Lange Mars-5B kunnen echter niet volledig vernietigd worden, waardoor er brokstukken neerkomen op aarde.

In mei vorig jaar waren al resten van een gebruikte raket neergestort in de buurt van de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan. Volgens Peking was toen al het “grootste deel” opgebrand tijdens de terugkeer in de aardatmosfeer. Ook toen uitte de NASA kritiek.