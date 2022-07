Oekraïne veroordeelt Russische tweet over ‘ophangen’ soldaten

Oekraïne heeft een tweet van de Russische ambassade in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld, waarin staat dat militanten van het Azov-bataljon het verdienen om geëxecuteerd te worden. Dat zou moeten gebeuren door ze “op te hangen, in plaats van door ze neer te laten schieten door een executiepeloton”. Volgens de ambassade verdienen de militanten “een vernederende dood, omdat ze geen echte soldaten zijn”.

De stafchef van de Oekraïense president, Andriy Yermak, noemde Rusland op Telegram “een terroristisch land”, naar aanleiding van de tweet. “In de 21e eeuw kunnen alleen wilden en terroristen op diplomatiek niveau zeggen dat mensen het verdienen om zonder reden opgehangen te worden. De Russische Federatie is een staat die terrorisme steunt. Wat heb je nog meer aan bewijs nodig?”.

Het Twitter-bericht van de ambassade werd kort na de aanval op een gevangenenkamp bij Olenivka in de Oost-Oekraïense regio Donetsk geplaatst. Bij die aanval zouden zeker 53 krijgsgevangen zijn omgekomen, onder wie ook soldaten van het Azov-bataljon. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan achter de aanval te zitten.

Een woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken zei op Twitter dat “er geen verschil is tussen Russische diplomaten die oproepen tot de executie van Oekraïense krijgsgevangen en de Russische troepen die daadwerkelijk mensen doden in Olenivka”.

Op Twitter is er veel verontwaardiging over de tweet, net als over het feit dat het bericht niet verwijderd werd. Er is wel een waarschuwing bij geplaatst waarin staat dat het bericht “de Twitter-regels voor haatdragend gedrag” schendt. Toch heeft “Twitter bepaald dat het mogelijk in het algemeen belang is dat deze Tweet toegankelijk blijft”.