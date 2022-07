Van China naar Marokko: Chris Van Puyvelde wordt de nieuwe technische directeur bij de Marokkaanse voetbalbond

Eind juni werd bekend dat Van Puyvelde omwille van privéredenen de Chinese voetbalbond zou verlaten na vier jaar in dienst. Een dikke maand later gaat hij aan de slag bij de Marokkaanse voetbalbond. Ook daar zal hij technisch directeur zijn. Marokko is tevens een van de tegenstanders van de Rode Duivels op het aankomende WK in Qatar.

In 2018 verliet Van Puyvelde na drie jaar de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Als technisch directeur was hij medeverantwoordelijk voor de aanstelling van huidig bondscoach Roberto Martinez.

Van Puyvelde was eerder onder meer assistent van Trond Sollied bij Club Brugge, Olympiakos en AA Gent, nadat hij eerder KSC Lokeren en Eendracht Aalst coachte. Na een halfjaar als hoofdcoach bij FC Brussels werd hij in 2011 technisch directeur bij Beerschot, om in 2013 sportief adviseur bij de Pro League te worden. Uiteindelijk belandde Van Puyvelde in 2015 bij de KBVB.