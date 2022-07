VIDEO. Zo geef je je visitekaartje af: Southampton-aanwinst Aribo dribbelt halve veld over en werkt (met wat geluk) keurig af

Zaterdag werkte Southampton zijn laatste oefenpartij af voor de Premier League weer van start gaat. In eigen huis ontving het Villarreal en aanwinst Joe Aribo liet de Spanjaarden meteen sterretjes zien.

Al was het wel Villarreal, dat namens Yeremi Pino, op het kwartier op voorsprong kwam in het St. Mary’s Stadium van Southampton. Joe Aribo, deze zomer overgekomen van de Glasgow Rangers, zorgde in de tweede helft wel voor een schitterende gelijkmaker na een solo vanop eigen helft. Zo geeft de 26-jarige Nigeriaan meteen zijn visitekaartje af bij het thuispubliek.

Southampton verloor de partij nog wel nadat Gerard Moreno de 1-2 maakte. Voor Southampton begint de Premier League volgend weekend met een duel in en tegen het Tottenham van Antonio Conte.