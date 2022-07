VIDEO. Real Madrid verslaat Juventus in oefenpot met dank aan knappe actie van invaller Eden Hazard

Real Madrid heeft zaterdag Juventus met 2-0 geklopt in een oefenwedstrijd in het mythische Rose Bowl-stadion in het Californische Pasadena. Karim Benzema en Marco Asensio, dankzij Eden Hazard, zorgden voor de doelpunten.

Thibaut Courtois stond de hele wedstrijd tussen de palen bij De Koninklijke, Eden Hazard kwam in de 63e minuut het veld op voor Vinicius Jr. De Rode Duivel was na enkele minuten al bepalend en bereidde de pre-assist voor de goal van Asensio voor.

Voor Real was het de laatste voorbereidingswedstrijd. Op 10 augustus beginnen de Spanjaarden aan hun seizoen met de Europese Supercup tegen Eintracht Frankfurt. Juventus daarentegen zet zijn voorbereiding voort met een duel tegen zijn U23-team donderdag, waarna op 7 augustus nog een vriendschappelijke match volgt tegen Atlético Madrid.

Ook Barcelona wint

FC Barcelona beëindigde zijn Amerikaanse tournee met een 2-0-overwinning tegen de New York Red Bulls. In de Red Bull Arena in Harrison troffen Ousmane Dembélé (40.) en Memphis Depay (87.) raak. De Nederlander verving in de 73e minuut Robert Lewandowski, die nog niet heeft gescoord voor de Catalanen. New York beëindigde de match met 10 man na de uitsluiting van Daniel Edelman in de 82e minuut.

Op 7 augustus oefent Barça nog tegen Pumas UNAM uit Mexico, een week later beginnen de troepen van Xavi aan La Liga met een thuismatch tegen Rayo Vallecano.