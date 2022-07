Met de overname van goedkopekoffiebekers.nl (GKB) is een Belgisch bedrijf goed op weg om een kartonreus te worden. Maar de kans is groot dat u er nog nooit van gehoord hebt, en dat is de bedoeling. “We zijn een familiebedrijf dat graag discreet blijft”, zegt de CEO en mede-eigenaar. “Wij maken nicheproducten, dus door de band houden we overnames graag onder de radar.”