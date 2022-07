Bosbrand in Tsjechië blijft woeden op ongeveer 1.000 hectare

Ondanks verhoogde inspanningen van de brandweer blijft de bosbrand in Tsjechië in het nationale park Boheems Zwitserland, aan de grens met Duitsland, zich uitbreiden over een gebied van ongeveer 1.000 hectare. De bluswerkzaamheden lopen moeizaam omdat het terrein “uitdagend” is, meldt een woordvoerder van de hulpdiensten zondag.