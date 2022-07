“Bedankt voor alles, Dries”: Mertens en vrouw Kat Kerkhofs genieten ook na het afscheid bij Napoli nog van de stad en de omgeving

Vorige week waren Kerkhofs en Mertens nog te bewonderen op Tomorrowland, meteen daarna ging het naar hun teerbeminde Napels. In het restaurant Verginiello op het eiland Capri werden ze getrakteerd op een speciaal gemaakte taart, met daarop het opschrift “Bedankt voor alles, Dries”. Een foto met de eigenaar en tevens een trouwe vriend van Mertens kon dan niet ontbreken. “We zullen je nooit vergeten. Dit zal altijd je thuis zijn”, staat er nog meer te lezen op de foto’s op het Instagramaccount van Verginiello. Als geschenk signeerde Mertens een truitje van de Rode Duivels.

Volgens lokale media huurde het koppel eerder ook een bootje in Napels om richting Positano te varen en namen ze eveneens de tijd voor enkele fans die ze tegen het lijf liepen. Napels blijft dus ook na het afscheid bij Napoli de place to be voor het stel. Clubtopschutter Mertens ging niet in op een nieuw contract van twee seizoenen bij de Napolitanen. Waar de toekomst van de 35-jarige Rode Duivel ligt, is nog onduidelijk. Meerdere clubs, waaronder Juventus of Antwerp, hebben zich al gemeld, maar bij geen enkele club is er op dit moment een overeenkomst.

© Instagram Verginiello

