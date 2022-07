Coach Yves Vanderhaeghe klopt zich op de borst na eerste zege van KV Oostende: “Wij worden niet het grote slachtoffer van dit seizoen”

De kop is eraf, de eerste drie punten voor KV Oostende zijn binnen. Yves Vanderhaeghe was duidelijk opgelucht dat de nul weg is. En had er ook een beetje plezier in dat waarnemers, die KVO een moeilijk seizoen voorspelden, al een beetje lik op stuk kregen. Met dank aan een herboren Atanga.

Achttien optredens, nul goals: het eerste seizoen van David Atanga was vruchteloos. Her en der hadden ze de hoop bij KV Oostende zelfs al een beetje opgegeven, maar plots lijkt de Ghanees herboren. Met dank aan een nieuwe positie. “Tijdens de voorbereiding gaf de coach aan dat hij tevreden over mij was. En hij vroeg mij waar ik het liefst speelde. Ik antwoordde: offensief. Want vorig jaar moest ik vaak als wingback spelen en was ik niet gelukkig”, aldus Atanga. Hij bedankte zijn coach met twee prima goals die een driepunter opleverden. Vooral voor de rust was het spel van KV Oostende bij momenten uitstekend: vooral offensief was het een plezier om naar te kijken.

David Atanga, de held van KVO. — © BELGA

Door blessure in de basis

En Vanderhaeghe kwam nog met een leuke anekdote over zijn aanvaller. “Eigenlijk had ik hem op de bank geplaatst, maar Sakamoto kon door een blessure niet spelen”, aldus de coach. “Vooral bij die eerste goal doet hij het uitstekend: hij trapt met heel veel overtuiging naar doel, hij twijfelde niet om te scoren.” En ook voor Bätzner, de jonge Duitser die al aan zijn derde seizoen begint bij KVO, had de coach mooie woorden. “Vooral die eerste assist was prachtig”, weet Vanderhaeghe. De tandem Atanga-Bätzner bleek dodelijk. “Ik ben niet verrast van die mooie, aanvallende combinaties: tijdens de voorbereiding waren die er ook al, en onze spelers hebben een duidelijk beeld van welk voetbal we willen brengen.” Waar Vanderhaeghe niet zo gelukkig mee was: de rode kaart voor Albanese. “Het is de derde competitiematch (vorig seizoen inbegrepen, red.) op rij dat we een uitsluiting krijgen: we moeten oppassen, want zo’n zaken kosten punten”, klinkt het.

Elke wedstrijd iets betekenen

Maar kom: eind goed, al goed. Na twee matchen telt KV Oostende drie punten, en daar hadden ze aan zee voor de start van de competitie àltijd voor getekend. “We kunnen elke wedstrijd iets betekenen in de Jupiler Pro League. Tegen welke tegenstander dan ook”, klonk het. “KV Oostende wordt niet het grote slachtoffer van dit seizoen. Dat werd door bepaalde kenners voorspeld, maar ik ga daar niet in mee. Ik ben vooral opgelucht dat we de nul weggeveegd hebben, en die eerste zege pakken. Het is een surplus voor deze jonge groep. Want als die punten uitblijven en de kritiek neemt toe, dan kunnen sommigen wel eens trillende benen krijgen.”

Een leuk seizoentje, met af en toe een uitschieter: daar wil KV Oostende werk van maken. “Ploegen moeten weer iets hebben van: dju, het wordt toch niet gemakkelijk, daar in Oostende. Ik heb dat hier vroeger kunnen creëren, en dat wil ik nu opnieuw doen”, besloot Vanderhaeghe.