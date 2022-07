Na de nederlaag tegen Cercle: dit zijn de vijf pijnpunten van Anderlecht: “De ploeg speelt allesbehalve ramantisch”

Anderlecht verslikte zich al in match 2 tegen Cercle. De positieve vibe van de voorbereiding maakt zo - vlak voor de Europese voorrondes tegen Paide - plaats voor enkele vraagtekens. Vooral de eerste helft waarin paars-wit zich geen raad wist met de Brugse pressing was barslecht. Wij geven vijf pijnpunten aan die donderdag in Estland moeten weggewerkt worden. “We moeten deze match vergeten en vooruitkijken.”