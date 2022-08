Lars (21) eet 56 bitterballen in halfuur en kroont zich daarmee tot Belgisch kampioen

De nood aan een nieuw jeugdhuis in Lede was groot, zo blijkt aan de massa volk die op het openingsweekend afkwam. Op vrijdagavond was er een programma boordevol muziek, zaterdag gingen de deuren al om 15 uur open en was er animatie voor jong en oud. Er waren live-optredens, er werd een ludieke veiling gehouden en een heus Belgisch kampioenschap bitterballen eten georganiseerd.

“Wij hebben drie kernwaarden vastgelegd waaraan we ons willen houden met ons jeugdhuis”, zegt Jules Vandenbussche, voorzitter van jeugdhuis Bidong. “Zo streven we naar gelijke kansen en een gelijke behandeling voor iedereen, staan we voor openheid en betrouwbaarheid en dragen we solidariteit hoog in het vaandel.” (Lees verder onder de foto)

Winnaar Lars Lammens verorberde liefst 56 bitterballen. — © Chris Bosseloo

Voor het BK bitterballen eten hadden zich zes kandidaten ingeschreven en het ging hard. Zo hard zelfs dat al snel een extra voorraad bitterballen moest worden aangevoerd. De kandidaten kregen een halfuur de tijd om zo veel mogelijk ballen naar binnen te haspelen. Onder luid gejuich en aanmoediging van het publiek werd de wedstrijd na exact dertig minuten afgebeld door de Bellenman van de gemeente. Lars Lammens (21) kon de beker in ontvangst nemen na het verorberen van liefst 56 bitterballen.

Het openingsfeestje ging verder tot in de vroege uurtjes. (cbh)