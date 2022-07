Veertien keer geschoten, nul keer tussen het kader voor Westerlo tegen OHL: “Wij zijn vooral fier op onze seizoensstart”

Westerlo was offensief te onmondig tegen OH Leuven.

Nul ballen tussen de palen. Statistieken zijn soms veelzeggend, soms ook helemaal niet. In negentig minuten voetbal hadden de spelers van Westerlo OHL-doelman Cojocaru geen enkele keer op de proef kunnen stellen. Toch hadden Jonas De Roeck en co zaterdagavond meer verdiend aan Den Dreef.

208 passes op helft OHL

De promovendus voetbalde enthousiast, met open vizier en liet het balletje goed rondgaan. Alleen ontbrak het aan offensief rendement. Veertien pogingen op doel, maar geen enkele binnen het kader. Daci knalde de beste poging van de avond recht op de dwarsligger. Vanop de flank werd de bal 32 (!) keer voor doel gebracht, het kon de grote Leuvense verdedigers nooit uit evenwicht brengen. En tot slot: 208 passes op de helft van de tegenstander, dat is meer dan het dubbele van een uitgekookter OHL (80), dat met snedige counters steeds voor dreiging zorgde.

Een frustrerende wedstrijd voor coach Jonas De Roeck. — © BELGA

“We wisten dat OHL in de omschakeling gevaarlijk was en de kwaliteit heeft om plots met veel spelers in de box op te duiken. Misschien hebben we daar een inschattingsfout gemaakt”, geeft De Roeck toe. “Dat gaat dit seizoen misschien nog wel eens gebeuren, maar hier moeten we wel uit leren.”

De Leuvense efficiëntie maakte het verschil. Uit vijf pogingen op doel puurde het twee doelpunten. “Dat is het verschil tussen 1A en 1B. We hebben zelf voldoende situaties gecreëerd om één of twee keer te scoren, maar we namen vaak niet de juiste beslissing of misten honderd procent overtuiging. Dat zijn zaken waar we nog aan moeten werken. Na de pauze zette Leuven een laag blok en hebben we het iets te veel willen forceren.”

Gebrek aan ervaring?

Een gebrek aan ervaring? Jongens als Vaesen, Foster, Van den Keybus en De Cuyper zijn allemaal nog maar 21 jaar. Bolat wuift het excuus weg. “OHL was op de beslissende momenten gewoon iets rustiger aan de bal”, stelde de Westelse doelman vast. “Bij ons was de laatste pass net niet goed genoeg. We wilden net iets te graag dat doelpunt maken, maar voetbalden te overhaast. Blijven we in het eerste kwartier wel rustig, hadden we al één of twee keer kunnen scoren.”

Sinan Bolat vindt dat zijn ploeggenoten rustig moeten blijven. — © Isosport

Ondanks de nederlaag gaan De Roeck en co met een positief gevoel de nieuwe week in. “Soms krijg je niet wat je verdient, maar vandaag overheerst er toch een gevoel van trots. We hebben een Westerlo getoond dat willen tonen. Een ploeg die mooi en aangenaam voetbal wil brengen. Hopelijk kunnen we dat de volgende weken ook koppelen aan een goed resultaat.”