Blijft het knielen overeind? Premier League-clubs vinden vooralsnog geen akkoord om gebaar altijd te blijven doorzetten

Volgens de Daily Mail zou het knielen voor aanvang van elke Premier League-wedstrijd binnenkort afgeschaft of althans verminderd kunnen worden. Tussen de verschillende Engelse clubs is er tot op heden geen collectief akkoord om met het gebaar te blijven doorgaan. Volgende week zou er een definitieve beslissing uit de bus moeten komen.

Al meer dan twee seizoenen wordt er voor elke wedstrijd in de Premier League geknield om een statement te maken tegen racisme. Alleen werd dat de laatste tijd niet meer door iedereen even consequent uitgevoerd. Volgens de Daily Mail zouden de aanvoerders van de twintig PL-clubs donderdag hebben samengezeten met de bewindvoerders van de Engelse competitie om het antiracismesymbool te herbekijken. Sommigen onder hen vroegen zich namelijk af of het gebaar niet stilaan moet afgebouwd of zelfs helemaal afgeschaft moet worden.

Een aantal spelers, waaronder Wilfried Zaha van Crystal Palace, zijn al langer gestopt nadat ze hun twijfels hadden geuit over de effectiviteit van het gebaar. Verder gaven andere clubbronnen van de Daily Mail aan dat “het beter is om een andere vorm van actie te ondernemen tegen racisme”, een andere meende dan weer dat “het gebaar overhaast was ingezet en niet goed was doordacht”.

Andere clubs blijven ervan overtuigd dat het gebaar voor alle wedstrijden zal blijven bestaan. “We zijn van plan precies hetzelfde te doen als vorig seizoen”, klinkt het bij een van de voorstaanders.

Een collectief akkoord kwam er dus voorlopig nog niet, verdere besprekingen zullen de toekomst ervan moeten uitwijzen. Een woordvoerder van de Premier League gaf wel aan dat “deze kwestie aan de aanvoerders en de spelers wordt overgelaten en dat ze bij hun beslissing gesteund zullen worden”.