Geruststellende brief vanuit Oekraïne over minister Lahbib: “We zitten op dezelfde lijn, er is geen probleem”

Bij minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) is een geruststellende brief toegekomen van haar ambtsgenoot in Oekraïne. Daarin staat dat het land het vertrouwen behoudt in het onze. “Er is geen probleem in de relatie met Oekraïne”, bevestigde interim-premier Vincent Van Quickenborne bij VTM nieuws. “We zitten op dezelfde lijn.”

Lahbib was in opspraak gekomen door een reportage die ze als RTBF-journaliste maakte in de door Rusland geannexeerde Krim, op kosten van het land van Vladimir Poetin. Bovendien was ze weinig kritisch in haar verslaggeving. Maar ze veroordeelt de annexatie door Rusland wel, heeft ze benadrukt in een brief aan haar Oekraïense ambtsgenoot Dmitro Koeleba. En op haar brief kwam geruststellend antwoord, zo zei Van Quickenborne in VTM Nieuws en wordt bevestigd aan onze redactie. “Uit de briefwisseling blijkt dat België en Oekraïne op dezelfde lijn zitten. Hij (Koeleba, nvdr) twijfelt er geen seconde aan dat ons land en de minister zelf de territoriale integriteit van Oekraïne effectief bevestigen. Ik kan dus zeggen dat er geen probleem is tussen onze landen.”

Van Quickenborne stelde ook dat België zal blijven wapens en steun leveren aan Oekraïne. “Het belangrijkste is dat er geen probleem is in de relatie met Oekraïne. Ze zijn dankbaar voor wat we doen”, klonk het. Over Lahbib zelf zei hij dat voor hem enkel haar functioneren als minister van belang is. “Ik kan mij enkel uitspreken over haar rol als minister. Niet als journalist. Het is niet aan ministers om over journalisten te oordelen”, zei hij nog.

Eerste reis

Nu de plooien gladgestreken zijn, kan Lahbib zorgeloos naar New York afzakken voor haar eerste buitenlandse trip als minister van Buitenlandse Zaken. Ze brengt van 31 juli tot en met 2 augustus een werkbezoek aan het hoofdkwartier van de Verenigde Naties.

Ze zal deelnemen aan een ministeriële vergadering van het Stockholm-initiatief, waarvan België de acties steunt. Tijdens de reis zal de minister ook een aantal ontmoetingen hebben met hoge VN-functionarissen, zoals de ondersecretaris-generaal en hoge vertegenwoordiger voor ontwapeningszaken Izumi Nakamitsu, de uitvoerend directeur van UN Women Sima Bahous en de assistent-secretaris-generaal voor Europa, Centraal-Azië en de Amerika’s Miroslav Jenca. Lahbib zal ook verschillende van haar collega’s ontmoeten die in New York zijn voor de conferentie over het NPV.

Samenwerken

“België is sterk gehecht aan het multilateralisme, waarvan de Verenigde Naties de kern vormen. Het maakt deel uit van het diplomatieke DNA van ons land, omdat wij ervan overtuigd zijn dat internationale samenwerking en de multilaterale aanpak het beste antwoord bieden op wereldwijde uitdagingen, waaronder ontwapening en non-proliferatie”, aldus Lahbib.

“Wanneer men kijkt naar de verslechtering van de betrekkingen tussen de wereldmachten en de steeds prominentere plaats die kernwapens innemen in het publieke debat, wordt duidelijk voor welke enorme uitdaging deze conferentie staat. Meer algemeen zal ik dit bezoek ook gebruiken om met VN-functionarissen en verschillende van mijn ambtgenoten de actuele kwesties en prioriteiten voor België te bespreken”, zo klinkt het nog.