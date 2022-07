Duitse journalisten zijn het erover eens en verkiezen Leipzig-aanvaller Christopher Nkunku tot Speler van het Jaar

RB Leipzig-aanvaller Christopher Nkunku (24) heeft een nieuwe individuele trofee beet. Nadat de Franse international door zijn collega’s al werd aangeduid als Speler van het Seizoen 2021-22 in de Bundesliga is hij zondag door de Duitse journalisten verkozen tot Speler van het Jaar.

Nkunku, die zijn contract bij Leipzig tot 2026 verlengde, kreeg 134 punten achter zijn naam. Dat zijn er zes meer dan Robert Lewandowski, die de voorbije twee jaar de prestigieuze prijs in ontvangst nam. De Pool verliet Bayern na acht seizoenen voor FC Barcelona.

“Ik ben zeer vereerd en weet zo’n prijs te waarderen. Eerst en vooral moet ik mijn team, mijn coach en al de medewerkers bedanken. Zonder hun steun zou het onmogelijk zijn geweest om zo’n seizoen te realiseren. Ik kijk nu vooruit”, verklaart Nkunku bij het Duitse voetbalblad Kicker, dat sinds 1960 de verkiezing organiseert. Daarbij worden meer dan 700 Duitse sportjournalisten bevraagd.

Nkunku is de tweede Fransman op de erelijst van de trofee, na Franck Ribéry in 2008. In mei werd Nkunku door de spelers en coaches van de Bundesliga al verkozen tot Speler van het Seizoen 2021-22. Afgelopen seizoen was de spits goed voor 20 doelpunten en 13 assists in 34 wedstrijden.