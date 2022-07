Mary Trump: “Oom Donald heeft de hoorzittingen gezien, maar dat zal niet veranderen hoe hij zich gedraagt”

Voormalig Amerikaans president Donald Trump zal zijn gedrag niet veranderen na de hoorzittingen over de bestorming van het Capitool op 6 januari. Dat verklaarde zijn nicht Mary Trump, met wie hij al jaren in onmin leeft, tijdens een podcastuitzending met Tim O’Brien, columnist van Bloomberg en auteur van het boek TrumpNation.

Volgens O’Brien hebben de openbare hoorzittingen van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, die rechtstreeks en veelal in primetime worden uitgezonden op televisie, de ex-president woest gemaakt. “Hij lijkt wel een kleuter”, aldus O’Brien. Waarop Mary Trump repliceerde: “Dat is precies wat ik bedoel.” De nicht van Donald Trump beweert dat haar oom de hoorzittingen “met volle aandacht volgt”, maar gelooft niet dat hij zijn mening over de verloren verkiezingen en de gebeurtenissen op 6 januari zal herzien.

Trump eist 100 miljoen dollar

Vorig jaar heeft Donald Trump nog een rechtszaak aangespannen tegen Mary Trump. Volgens de voormalige president zou zij, samen met drie journalisten van The New York Times, een “verraderlijk complot” hebben beraamd om Trumps privégegevens te verkrijgen voor een artikel over zijn belastinggeschiedenis.

In de rechtszaak beweert Trump dat de krant Mary Trump overhaalde om “documenten uit het kantoor van haar advocaat te smokkelen en ze aan The Times over te dragen”. Dit zou in strijd zijn met een vertrouwelijkheidsbeding dat ze in 2001 had ondertekend. Trump eist van zowel Mary Trump als van The New York Times een schadevergoeding van tenminste 100 miljoen dollar.

© AP

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

Volgens Mary Trump kampt haar oom Donald met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dat schreef ze in haar boek ‘Too much and never enough: how my family created the world’s most dangerous man’. “Mary Trump illustreert hoe ver de schadelijke effecten van een toxische ouder-kindrelatie kunnen gaan. Televisiekijkers konden dit de voorbije jaren ook waarnemen tijdens de vele pijnlijke optredens waarop Trump ons trakteerde”, weet psychiater Zeno Van Duppen. “Het superioriteitsgevoel van een narcist dient echter als compensatie voor opgelopen frustraties.”

Hoe je een narcist herkent? “Narcisten doen zich graag voor als iemand met een fantastisch leven. Maar achter dat laagje oppervlakkig zelfvertrouwen schuilt een groot gebrek aan eigenwaarde. Ze willen zo graag gewaardeerd worden om wie ze zijn. Precies omdat ze die bevestiging niet krijgen, gaan ze in overdrive. Hun ego-gerichtheid wordt nog groter, waardoor het nog moeilijker wordt om de erkenning waarnaar ze snakken te krijgen.”

De memoires van Mary Trump. — © EPA-EFE

Eerder had Robert Trump, de in 2020 overleden broer van Donald, een aanklacht ingediend om Mary Trump en haar uitgever Simon & Schuster ervan te weerhouden haar memoires uit te brengen. Dat deed zij in 2020 alsnog. De rechter oordeelde in die zaak dat het vertrouwelijkheidsbeding uit 2001 te vaag was gedefinieerd om haar ervan te weerhouden over de destijds zittende president te schrijven.

“Ik denk dat hij een f*cking loser is, die alles tegen de muur gooit wat hij kan”, zei Mary Trump indertijd tegen The Daily Beast in reactie op de aanklacht van haar oom. “Het is wanhoop.”