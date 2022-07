Poetin: “Russische vloot wordt uitgerust met hypersonische raket”

De Russische vloot zal “in de komende maanden” worden uitgerust met een nieuwe hypersonische Zircon-kruisraket die “geen obstakels kent”. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin zondag aangekondigd in Sint-Petersburg in de marge van een nationale feestdag voor de marine.

De kruisraket heeft een bereik van ongeveer duizend kilometer. De Zircon behoort tot de nieuwste wapens en is al verschillende keren getest in Russische wateren. De eerste lancering van een Zircon vond plaats in oktober 2020.

© AP

Volgens Poetin zal het fregat Admiraal Gorsjkov het eerste Russische schip zijn dat met deze raketten wordt uitgerust. De locaties waar ze ingezet worden, zullen gekozen worden op basis van “de veiligheidsbelangen van Rusland”.

Poetin was zondag in Sint-Petersburg aanwezig bij een marineparade waaraan meer dan 40 schepen en onderzeeërs en ongeveer 3.500 militairen deelnamen.

Noordpoolgebied

De Russische president maakte er ook geen geheim van dat Moskou zijn positie in het Noordpoolgebied wil versterken, zowel economisch als militair. “Het Noordpoolgebied is volop aan het transformeren in een regio met veel internationale concurrentie, zowel vanuit economisch als militair standpunt”, luidt het in een doctrine van de marine, ondertekend door Poetin.

© AP

In het 55 bladzijden tellende document staat ook dat Rusland zijn “leidende positie in de exploratie en verovering van het Noordpoolgebied wil versterken en zijn strategische stabiliteit in het gebied wil verzekeren”. Dat wil Moskou doen door onder meer het militaire potentieel van de Russische vloot in het Noordpoolgebied en in de Stille Oceaan te versterken.

Verder hekelt Moskou “de wens van de Verenigde Staten om in de wereldwateren te domineren en de toenadering van de militaire infrastructuur van de NAVO in de richting van de Russische grenzen”.