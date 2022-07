Rusland geeft Rode Kruis geen toegang tot gewonde gevangenen na bloedbad in detentiekamp

Het Rode Kruis heeft van Rusland nog steeds geen Oekraïense krijgsgevangenen mogen bezoeken die gewond raakten bij een dodelijk incident in een detentiekamp in het bezette Olenivka, in het oosten van Oekraïne. Het verzoek van de hulporganisatie om toegang te krijgen tot de gevangenen in Olenivka is niet ingewilligd, aldus het Rode Kruis.