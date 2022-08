Waregem Koerse verkoopt voor het eerst goedkopere tickets: “Wie er recht op heeft, betaalt 3 euro in plaats van 15 euro”

Waregem Koerse is mee met zijn tijd. De organisatie zet dit jaar in op duurzaamheid, door zonnepanelen te gebruiken en bekers te recycleren, én er zijn goedkopere tickets voor wie het niet zo breed heeft.

Ook al wordt Waregem Koerse door buitenstaanders nog steeds omschreven als een evenement voor de beau monde, toch is iedereen er welkom. Vanaf dit jaar nog meer dan anders. De organisatie achter Waregem Koerse werkt voor het eerst samen met Uitpas en verkoopt zo – anoniem – goedkopere tickets aan wie het financieel moeilijk heeft.

“Zij kunnen een ticket kopen voor 3 euro, in plaats van voor 15 euro”, zegt Bram Vandewalle, CEO van Waregem Koerse. Door via het Uitpas-systeem te werken, krijgt enkel wie er écht, volgens het OCMW, recht op heeft die korting. Het gebeurt anoniem, want ook mensen die geen korting kunnen krijgen, kunnen hun Uitpas afgeven op evenementen en zo punten sparen. Die Uitpassen zien er hetzelfde uit.

Er wordt nog meer gedaan voor wie het financieel moeilijk heeft. De organisatie schakelt, in samenwerking met de VDAB, langdurig werklozen in. “Zij worden ingezet tijdens het evenement: dat kan bijvoorbeeld aan de tribunes, bij de verdeling van de programma’s en de verdeling van de broodjes”, aldus Vandewalle.

Minder water voor toiletten

De wereld kent tegenwoordig niet alleen financiële moeilijkheden, ook het klimaat blijft ons uitdagen. Dat willen de organisatoren evenmin negeren. Ze gaan voor het eerst zonnepanelen gebruiken en de toiletten zullen 90 procent minder water gebruiken dan vroeger het geval was. “We gaan de door de zonnepanelen opgewekte stroom gebruiken bij de opbouw van het evenement”, zegt Vandewalle. “Zo laden we de elektrische gators (dat zijn de wagentjes die gebruikt worden tijdens de opbouw, red.) op met de door de zonnepanelen opgewekte energie.”

Bekers worden gerecycleerd

De massa plasticbekers die je vaak aan het einde van het event ziet liggen, wordt gerecycleerd. “We schakelen daar specifiek mensen voor in. Zij verzamelen de bekers, zodat die apart kunnen verwerkt worden tot nieuwe materialen. Ze zijn bovendien al van gerecycleerd materiaal gemaakt. Zo is de cirkel rond”, aldus de organisatie.

Waregem Koerse vindt plaats op dinsdag 30 augustus. Tickets voor de Weegplaats kosten momenteel 25 euro, voor een ticket op het Middenplein betaal je momenteel 12,5 euro. Op 22 augustus gaan die prijzen omhoog.

Meer info? Surf naar www.waregemkoerse.be.