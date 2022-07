Haven Beiroet gehuld in enorme stofwolk na instorting graansilo’s

Een deel van de graansilo’s in de haven van Beiroet, die twee jaar geleden zwaar beschadigd raakten als gevolg van een zware ontploffing, is zondag ingestort. Dat gebeurde na een brand die enkele weken geleden ontstond. De instorting veroorzaakte een dikke stofwolk.

Twee jaar geleden, bijna dag op dag, werd de Libanese hoofdstad opgeschrikt door een immense ontploffing in de haven. Er vielen meer dan 200 doden, 6.500 mensen raakten gewond en hele wijken werden weggevaagd. De explosie werd veroorzaakt door de opslag van honderden ton ammoniumnitraat in de haven. Het onderzoek naar de ramp is al maanden geblokkeerd door politiek gekibbel.

© REUTERS

De zwaar beschadigde graansilo’s waren voor de Libanezen hét symbool van de ramp en dus werd er gepleit om deze te bewaren. Er zou zich in de silo’s ook nog 3.000 ton graan hebben bevonden, maar dat kon door de brand niet worden gelost.