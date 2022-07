Wereld Muziek Concours kan hervatten na evacuatie wegens brand

Een deel van het stadion van Roda JC in Kerkrade in Nederland is zondagmiddag ontruimd geweest wegens een grote brand in een naburig hotel. In het stadion vindt het Wereld Muziek Concours (WMC) plaats, waar ook Belgische muziekkorpsen aan deelnemen, leert de website van de organisatie.

De brand brak uit rond 16.30 uur op het dakterras van het hotel. Iedereen kon het gebouw tijdig verlaten, maar de brandweer moest wel de grote middelen inzetten. Rond 18 uur was de brand onder controle.

In het naburige stadion waren duizenden toeschouwers uit verschillende landen aanwezig. Een deel van hen, op de zuidtribune, moest het stadion verlaten op bevel van de hulpdiensten. Ze werden opgevangen op de parking. Ook korpsen die deelnemen aan de wedstrijden, kwamen naar buiten.

Nadat de brand onder controle was gingen mensen weer naar binnen. De wedstrijden tussen de blaas- en trommelkorpsen kunnen herbeginnen zodra de brandweer groen licht geeft. Eerst wordt het hotel nog gecontroleerd, aldus een woordvoerder van de brandweer. “Vervelend dat we het programma van het WMC moesten onderbreken”, aldus de woordvoerder. “Maar het is goed verlopen en de wedstrijden kunnen met vertraging hervat worden. Bovendien raakte niemand gewond.”

Het WMC vindt sinds 1951 iedere vier jaar plaats in Kerkrade. Het blaasmuziekfestival is een wedstrijd tussen harmonie- en fanfareorkesten, percussie-ensembles, brassbands, mars- en showbands en dirigenten. Ook zijn er optredens van orkesten en artiesten uit binnen- en buitenland in en rond Kerkrade.