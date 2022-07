Ligt zijn toekomst toch bij Kompany? Burnley blijft aandringen voor Benson

Antwerp betaalde drie jaar geleden zelf 3 miljoen voor Benson en mikt nu op een transfersom van zo’n 5 miljoen. De aanvaller hoeft niet per se te vertrekken, maar ziet een overstap naar Engeland zelf wel zitten. Nu komen ook de clubs dichter bij elkaar. Om geen risico’s te nemen kwam Benson gisteren tegen Zulte Waregem niet meer in actie. De Europese verplaatsing naar Kosovo, waar hij nog een assist gaf tegen FC Drita, was mogelijk dus zijn laatste wapenfeit voor de Great Old. (yala, dige, dvd)