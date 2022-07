“Er ontbrak meer dan alleen De Ketelaere: dit was een landskampioen onwaardig”

Het was uitkijken hoe Club Brugge het zonder zijn definitief verloren goudhaantje Charles De Ketelaere zou doen. Niet goed dus. Barslecht zelfs. De bevlogenheid van de kersverse aanwinst van AC Milan heeft in het verleden blauw-zwart over dode punten heen geholpen, maar de nederlaag in Eupen aan zijn afwezigheid toeschrijven, is er ver over. Zo’n roerganger was De Ketelaere nu ook weer niet. Er was veel meer aan de hand.