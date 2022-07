Model boos op Spaanse overheid: “Op advertentie over body positivity werkten ze mijn prothesebeen weg”

Het Britse model Sian Green-Lord is not amused met de manier waarop ze afgebeeld wordt in een reclamecampagne van de Spaanse overheid.

De 32-jarige vrouw prijkt tot haar eigen verbazing op de poster die vijf vrouwen op een strand afbeeldt, met de slogan “de zomer is ook van ons”. Maar op de advertentie over body positivity is haar prothesebeen weggewerkt.

Haar been moest afgezet worden nadat Sian Green-Lord in 2013 in New York aangereden werd door een taxi. “Ik ben bijzonder boos”, laat ze weten in een reactie. “Die foto gebruiken zonder mijn toelating is één ding, maar mijn lichaam fotoshoppen is gewoon bijzonder fout.”

Eerder liet een andere vrouw, Nyome Nicholas-Williams, ook al verstaan dat haar foto zonder haar akkoord gebruikt werd. Dat beeld zou geplukt zijn van haar Instagramkanaal. Arte Mapache, de ontwerper van de poster, betuigde nadien zijn spijt voor het gebruiken van de foto’s zonder de goedkeuring van de geportretteerde vrouwen.