36.000 festivalgangers bezochten muziekfestival Esperanzah! in abdij van Floreffe

De twintigste editie van het muziekfestival Esperanzah!, dat plaatsvond van donderdag tot zondag in de abdij van Floreffe (provincie Namen), heeft zo’n 36.000 festivalgangers over de vloer gekregen. Dat maakten de organisatoren zondagavond bekend.

Dit jaar duurde het festival voor de eerste keer vier dagen. Elke dag waren maximum 10.000 mensen toegelaten. De organisatie spreekt zondagavond van een “succesvolle editie”.

Vorige jaren, voor de coronacrisis, duurde het festival drie dagen. In 2019 trokken nog 36.500 festivalgangers naar de abdij in Floreffe. In 2020 werd het festival geannuleerd. In 2021 kwam Esperanzah! met een “covid safe” festival: twee dagen lang moesten pakweg 8.500 bezoekers geen mondmasker dragen, maar wel een vaccinatiecertificaat of negatieve coronatest kunnen voorleggen.