Minder interventies voor Vlaamse Kruis tijdens Tomorrowland

Het Vlaamse Kruis heeft op Tomorrowland per weekend 5.000 tot 5.500 verzorgingen uitgevoerd. Dat is minder dan verwacht, want de voorbije jaren waren er gemiddeld 6.000 à 8.000 verzorgingen per weekend.

Tijdens het eerste weekend deed het Rode Kruis zowat 5.090 verzorgingen, in het tweede weekend 5.200 en nu lijkt er worden afgestevend op ongeveer 5.500 interventies. De meeste verzorgingen werden toegediend voor kleine traumata, zoals snijwonden, schaafwonden en omgeslagen enkels.

“Het was warm dit jaar, maar tijdens de edities van 2018 en 2019 was het nog warmer, met wel uitschieters van 33 tot 34 graden. Mogelijk is dat een van de oorzaken waardoor we dit jaar minder verzorgingen moesten doen”, aldus Robby Cardinas van het Vlaamse Kruis.

De organisatie had dit jaar alleszins voorzorgen genomen tegen de hitte. Aan de eetstanden werden schuil- en schaduwzones gecreëerd waar de festivalgangers even verkoeling konden gaan zoeken tegen de zon.

“We zijn heel blij dat we kunnen spreken over een relatief incidentloze editie van Tomorrowland”, aldus Cardinas. Per weekend moesten er ook zowat 50 mensen naar het ziekenhuis worden afgevoerd, bijvoorbeeld met intoxicatie, maar ook dat is minder dan de voorbije jaren.