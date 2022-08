Solden waren weer even goed als voor corona: “Maar geen nieuwe klanten”

1 procent minder verkocht dan in dezelfde periode in 2019: spectaculair klinken de resultaten niet uit de bevraging van sectorfederatie Mode Unie, maar toch zijn ze bemoedigend. De winkels zitten weer op pre-coronaniveau. “Het mooie weer en ontspannen zomersfeer op evenementen, feesten, vakantie en festivals zorgden voor een relatief vlotte soldenverkoop op zomerartikelen”, verklaart Isolde Delanghe, directeur Mode Unie. In Gent was afgelopen weekend bijvoorbeeld bijzonder veel volk op de been.

“Mensen willen precies nog snel een korting meepikken, of ze kwamen eerder al langs en twijfelden over een aankoop, die ze nu alsnog komen doen”, zegt Pauline Verleyen van Au Bon Marché in Gent. “We hadden het niet meteen verwacht, maar het was opnieuw beter dan voor corona.”

Zelfstandigenorganisatie NSZ blijft wel voorzichtig. “In veel gevallen heeft de goede verkoop geen nieuwe klanten opgeleverd. De solden trekken een cliënteel aan dat het meest getroffen wordt door de koopkrachtcrisis. Voor hen is de soldenperiode een buitenkans”, klinkt het.