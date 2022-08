Liefst 80 procent van tattooshops is niet in orde, 10 procent werkt zelfs niet steriel

Het aantal tattooshops in ons land blijft stijgen, maar ze blijken lang niet allemaal in orde. 80 procent van de gecontroleerde zaken tussen 2019 en 2021 zondigt tegen de regels. Ze zijn niet geregistreerd of treden de hygiëneregels met de voeten. De sector zelf nuanceert die cijfers en vraagt duidelijkheid van de overheid.

Een subtiele tekening op een nauwelijks zichtbaar plekje of een volledig ingekleurde arm. Het is volop zomer, dus het valt dezer dagen extra hard op: tatoeages zijn ontzettend populair. Volgens schattingen van de FOD Volksgezondheid worden in ons land jaarlijks zo’n half miljoen nieuwe tattoos gezet. In Nederland heeft minstens een kwart van alle jongvolwassenen een tattoo. Niet onlogisch dus dat ook het aantal tattooshops maar blijft stijgen. In België waren er in 2012 nog maar 266 erkende tatoeëerders. Nu, tien jaar later, zijn dat er al 1.995.

Maar niet al die tattooshops volgen de regels van de FOD Volksgezondheid even rigoureus. Maar liefst 80 procent van de zaken die gecontroleerd werden tussen 2019 en 2021 blijken de regels met de voeten te treden. Het gaat om een beperkte steekproef van 128 gecontroleerde zaken, waarbij 103 tatoeëerders niet volledig in orde waren. Kamerlid Els Van Hoof (CD&V), die de cijfers opvroeg bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), wijst op de gevaren: “Dat zoveel inbreuken worden vastgesteld, is verontrustend. Het onzorgvuldig plaatsen van tatoeages kan ernstige gevolgen hebben. Het kan bijvoorbeeld leiden tot allergische reacties, infecties of andere ernstige medische complicaties.”

Onduidelijke regels

De meeste overtredingen zijn wel administratief van aard. 23 procent van alle inbreuken zijn er tegen de registratieregels. Naast de 1.995 erkende tattooshops schat minister Vandenbroucke dat er zo’n 450 op eigen houtje actief zijn. Volgens Van Hoof schuilt daar een gevaar in, want “een tatoeëerder kan zich pas registreren als hij slaagt voor een examen na een opleiding van twintig uur over steriliteit, hygiëneregels, eerste hulp en risico’s op infecties en bloedingen”. “Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat tattoos gezet worden door personen die een degelijke opleiding hebben doorlopen”, vindt ze.

Daarnaast zijn 11 procent van de overtredingen toe te schrijven aan inbreuken tegen de steriliteits- en hygiëneregels. Het gaat dan bijvoorbeeld over het gebruik van naalden en inkt die de gebruiksdatum overschreden hebben. Een ander deel van de inbreuken, 19 procent van het totaal, gaat over het niet correct informeren van klanten over gezondheidsrisico’s.

De sector zelf neemt die cijfers met een korreltje zout en kaatst de bal terug naar de overheid. “De meeste beroepsoefenaars weten niet eens aan welke regels ze zich moeten houden”, zegt Wim Van Muylder van de Belgian Bond of Tattooists. “Wij werken op basis van een Koninklijk Besluit van 2005 dat volledig achterhaald is. Gelukkig zijn we in overleg met de overheid om nieuwe richtlijnen op te stellen. In het najaar zou dat moeten uitmonden in een overeenkomst tussen de overheid en de tatoeëerders.”