Belgische eersteklassers pakten dit weekend heel wat rode kaarten, maar record is nog ver weg

De clubs uit de Jupiler Pro League hebben dit weekend heel wat rode kaarten gepakt. In acht wedstrijden moesten de scheidsrechters maar liefst zeven keer een speler vroegtijdig van het veld sturen. Heel veel, maar dat is nog lang niet genoeg om het record te breken dat enkele jaren geleden werd neergezet.

De eerste rode kaart van het weekend viel tijdens Cercle Brugge-Anderlecht, toen bezoekende speler Ishaq na ruim een halfuur zijn tweede geel karton kreeg voor een duw. Later op de avond kreeg KV Oostende-speler Alessandro Albanese rechtstreeks rood na een drieste tackle op Dimitri Lavalée (KV Mechelen). Pietro Perdichizzi, verdediger bij promovendus Westerlo, mocht tegen OH Leuven ook vroegtijdig douchen toen hij een tweede keer geel kreeg.

Ook op zondag vielen er - tot nu toe - drie rode kaarten. Gary Magnée bezorgde Eupen een moeilijk laatste kwart van de match tegen Club Brugge door ook al zijn tweede geel te pakken. Tijdens Seraing-KV Kortrijk vielen dan weer twee rechtstreekse rode kaarten: in de eerste helft was het Amine Benchaib (Kortrijk) die op de enkel van Sambou Sissoko ging staan, kort voor het einde had scheidsrechter Lardot geen keus toen Marvin Tshibuabua (Seraing) de doorgebroken Dylan Mbayo neerhaalde. Novatus Miroshi (Zulte Waregem) bracht de teller op zeven met zijn tweede gele kaart tegen Antwerp.

Geen record

Zeven rode kaarten op één speeldag is heel veel, maar het record ligt zowaar nog een stuk hoger. Volgens de beschikbare info van databedrijf Gracenote werd het record neergezet op de twaalfde speeldag van het seizoen 2013-2014, toen maar liefst 10 rode kaarten getrokken werden.