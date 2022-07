Nieuwe bosbranden in Portugal door hitte

Brand in Mafra. — © REUTERS

In de buurt van Mafra, ten noorden van de Portugese hoofdstad Lissabon, woedt een nieuwe bosbrand, nu de temperaturen in het weekend sterk gestegen zijn in het noorden en het centrum van het land. Dat meldt de Civiele Bescherming.

De bosbrand op zowat 40 kilometer van Lissabon werd zondagnamiddag bestreden door 400 brandweerlieden.

De bewoners probeerden de vlammen tegen te houden door hun tuinen te besproeien, toen het vuur naburige bossen naderde, blijkt uit televisiebeelden. Een rusthuis met 30 bewoners werd preventief geëvacueerd, meldde commandant van de Civiele Bescherming Paulo Santos aan radio Renascença.

Waakzaamheid

Er woeden in het noorden en centrum van Portugal nog verschillende andere branden, die bestreden worden door meer dan duizend brandweerlieden. In Ourem, in het centrum, werd een strand bij een rivier preventief ontruimd, meldt persagentschap Lusa.

Een deel van het noorden en het centrum van het land is in verhoogde waakzaamheid geplaatst vanwege de zeer hoge temperaturen, die tot meer dan 40 graden Celsius stijgen in het centrum. De hitte duurt nog zeker tot dinsdag, meldt het Portugese meteorologisch instituut.

Minister van Binnenlandse Zaken Jose Luis Carneiro zei zondagavond dat hij dinsdag code rood wil uitroepen voor het verhoogde risico op bosbranden in de districten Vila Real, Bragance, Guarda en Viseu, in het noorden van het land.

58.000 hectare verbrand

Portugal wordt sinds begin juli getroffen door verschillende bosbranden veroorzaakt door de droogte en de hoge temperaturen. Sinds het begin van het jaar ging al 58.000 hectare bos op in de vlammen, blijkt uit voorlopige cijfers van het instituut voor natuur- en bosbehoud INCF.

In 2017 vielen bij bosbranden in Portugal nog meer dan honderd doden.

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP