De vermiste Mireille Van Caenenberghe (53) uit Elen is in de nacht van vrijdag op zaterdag dood teruggevonden. Ze lag in haar huis. Een verdachte is verhoord. De inwendige lijkschouwing zal maandag duidelijk maken of de vrouw al dan niet werd vermoord. Collega’s van OCMW Maasmechelen reageren verontwaardigd op haar dood: “Ze was erg behulpzaam.”