Nu al meer geluidsinbreuken over opstijgende vliegtuigen dan heel vorig jaar

In de eerste helft van dit jaar werden in Zaventem al 184 geluidsinbreuken bij opstijgende vliegtuigen vastgesteld. Dat zijn er nu al meer dan in heel 2021, zo meldt De Morgen op gezag van de federale ombudsman voor het luchtverkeer. Die pleit nu voor een lage-emissiezone in de lucht.

Philippe Touwaide, de ombudsman voor het luchtverkeer, heeft alle vluchten rond Brussels Airport in kaart gebracht. Op de kaart is te zien hoe vaak elke zone rond de luchthaven wordt overvlogen, afgezet tegen het aantal inwoners per zone. En ook het individuele geluidsniveau van de vliegtuigen wordt gemeld. De kaart moet een basis bieden voor een spreiding van de vluchten met minder hinder.

En dat is nodig. In de eerste helft van dit jaar werden al 184 geluidsinbreuken vastgesteld bij opstijgende vliegtuigen, zo blijkt. Het gaat dan om vliegtuigen die ’s nachts niet mogen opstijgen maar dat - bijvoorbeeld omwille van vertragingen - toch doen, die de wettelijke lawaailimiet overschrijden of die opstijgen tijdens de drie “stille nachten” tussen vrijdag en maandag.

“Laksere regels”

Ter vergelijking: in heel “coronajaar” 2021 werden er “maar” 160 overtredingen vastgesteld. “Afgelopen weekend alleen zagen we 20 overtredingen”, aldus Touwaide in De Morgen. “Dat komt omdat de regels en de controles in Brussel veel lakser zijn dan in Amsterdam, Londen, Parijs of Duitsland. Vliegmaatschappijen weten dit en zetten hun meest lawaaierige toestel in op Brussel.”

“Het is tijd om actie te ondernemen met betrekking tot de types vliegtuigen die ’s ochtends, ’s avonds en ’s nachts worden toegelaten en om een ‘lage emissiezone’ in te voeren voor Brussel-Nationaal”, zo luidde het vrijdag al bij Touwaide. “Oude, lawaaierige en vervuilende vliegtuigen moeten uit Brussel worden geweerd. De luchthavenexploitant moet zijn omgeving respecteren en krachtige milieu-initiatieven nemen om het lawaai en de vervuiling van zijn luchthavenactiviteit te beperken.”