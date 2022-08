Bart Hendrickx en Tessa Mertens verhuisden in 2014 naar het Duitse Eckersweiler, om er vakantiehuisjes uit te baten en hun kinderen Hannes en Nora op te voeden. — © rr

De dagelijkse files en de hoge woningprijzen in België dreven Bart Hendrickx en Tessa Mertens in 2014 naar het Duitse Eckersweiler, een piepklein dorpje dat een oase van groen, rust en gastvrijheid vormt. Daar maakten ze hun droom waar en verbouwden een oude langgevelhoeve tot gezellige vakantiehuisjes. “Het was liefde op het eerste gezicht.”