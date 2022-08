Moeder van hersendode Archie (12): “We kregen gewoon een brief over de gechoreografeerde executie van mijn zoon. Zonder empathie, zonder medeleven”

Moet de behandeling van Archie Battersbee, een twaalfjarige hersendode jongen uit het Verenigd Koninkrijk, worden voortgezet of niet? Die vraag moet een Brits hof van beroep maandagmiddag beantwoorden op verzoek van het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap (CRPD). De moeder van Archie heeft niet veel vertrouwen in een goede afloop. “Dit voelt verschrikkelijk aan.”

Archie Battersbee werd het middelpunt van een juridisch geschil nadat hij op 7 april thuis ernstig gewond raakte. De twaalfjarige jongen deed volgens zijn moeder Hollie Dance vermoedelijk mee aan een online challenge, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken. Zijn moeder vond haar bewusteloze zoon met een band om zijn hoofd. Het kind is nooit meer bijgekomen. In juni besloot een rechter al dat de behandeling moest worden stopgezet, maar de ouders gingen daartegen in beroep, zonder succes.

Zondag werd bekend dat het ziekenhuis waar het kind sinds april in coma ligt, aan de ouders had laten weten de behandeling maandagmiddag om 14 uur (15 uur Belgische tijd) te stoppen. Dat gebeurde nadat verschillende rechterlijke uitspraken aangaven dat de jongen van de beademing mag worden gehaald tegen de wil van zijn ouders. De moeder van het kind had minister van Gezondheid Steve Barclay eerder al verzocht “direct op te treden” tegen het ziekenhuis, omdat het stopzetten van de behandeling “een flagrante overtreding van zijn rechten” zou zijn.

LEES OOK. Na een lange strijd tussen dokters en ouders: beademing van Archie (12) wordt maandag losgekoppeld (+)

“We kregen zaterdagavond gewoon een brief, met daarin de gechoreografeerde executie van mijn zoon uitgelegd”, aldus moeder Hollie Dance aan Sky News. “Er was geen vergadering, geen moment waarop het nieuws ons op zachtaardige wijze werd meegedeeld. We kregen gewoon een brief en moesten zelf maar met onze gevoelens zien om te gaan.”

Volgens Dance had de hele situatie anders aangepakt kunnen/moeten worden. “We hadden hiervoor niet naar de rechtbank gesleept moeten worden”, verklaarde ze nog. “Hier is geen sprake van empathie, geen medeleven. Het is gewoon shockerend. Het is niet juist om op deze manier behandeld te worden. De voorbije maanden waren emotioneel al uitputtend genoeg. Ons stressniveau gaat door het dak. Hartbrekend. Het is echt al heel zwaar geweest.”

De (virtuele) hoorzitting van het hof van beroep begint maandag om 12 uur Belgische tijd. Veel vertrouwen in een goede afloop heeft de moeder niet. “Alle uitspraken tot nu toe zijn in het voordeel van het ziekenhuis geweest. Dat maakt me heel erg angstig. Het voelt gewoon verschrikkelijk aan.”