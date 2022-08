Dieven stelen midden in de nacht peperdure BMW van oprit: “Vermoedelijk hebben ze hem met een trailer opgepikt”

De BMW M2 werd laatst gezien op de E17 richting Frankrijk. “Wellicht is hij de grens al over.” — © if

Onbekenden gingen in de nacht van zondag op maandag aan de haal met de auto van Kevin Vercruysse (31) en Marilyn Luyssen (30) uit de Oostrozebekestraat in Meulebeke. Marilyn merkte maandagmorgen dat hun BMW M2 verdwenen was. “Het is onze enige gezinswagen, de kinderstoeltjes zaten er nog in.”

“Mijn man Kevin werkt als vrachtwagenchauffeur en vertrok om 2.15 uur vannacht naar zijn werk. Toen stond de auto nog op de oprit naast ons huis”, vertelt Marilyn Luyssen. “Ik moest pas om 6.15 uur weg en toen was hij verdwenen. Daartussen moeten de dieven langs geweest zijn. Ik vermoed dat ze onze auto zelfs met een trailer zijn komen ophalen. Onze hond heeft niet geblaft, terwijl je het goed hoort als de wagen start.”

“Toen ik zag dat de auto weg was, heb ik eerst nog naar Kevin gebeld. Maar toen hij zei dat hij hem ook niet verplaatst had, sloeg ik wel in paniek”, zegt Marilyn. “Ik heb meteen de politie verwittigd. Die ging meteen met de zaak aan de slag en blijkbaar is de wagen nog gespot op de E17 in Kortrijk richting Frankrijk. Ik vrees dus dat hij de grens al over is.”

Kinderstoeltjes nog in auto

“Alles samen kost die auto tegen de 40.000 euro. Mijn man is autoliefhebber en we hebben er hard voor gewerkt. Het is ook onze enige gezinswagen, de kinderstoeltjes van onze twee kinderen zaten er nog in. Hopelijk kunnen we voorlopig de bestelwagen van Kevins werk gebruiken. In zo’n lichte vrachtwagen is er wel geen plaats voor de kindjes, maar gelukkig is er geen school.”

“Ik hoop dat ze onze auto snel terugvinden, al maak ik me zorgen over in welke staat ze hem gaan vinden. Gelukkig zijn we omnium verzekerd”, besluit Marilyn.

De politie van zone Midow bevestigt dat er een onderzoek loopt naar de diefstal.