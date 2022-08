CDK-gekte in Milaan. Fans wachten Charles De Ketelaere al tweede dag op rij op aan luchthaven: “Zien of hij vandaag opduikt”

Charles De Ketelaere is nu al hot in Milaan. AC Milan telde liefst 35 miljoen euro neer voor het 21-jarig jeudgproduct van Club Brugge en daarmee is hij de duurste inkomende transfer sinds de Braziliaan Lucas Paquetá medio 2019, die toen een vergelijkbaar bedrag kostte. De Ketelaere zal een vijfjarig contract tekenen in de modestad.

De tifosi van AC Milan die als allereerste een glimp willen opvangen van hun nieuwe goudhaantje vatten vandaag voor de tweede dag op rij post aan de Milanese luchthavens.

Op Twitter postte een van hen vanmorgen vroeg al een foto van wachtende supporters met als mededeling dat ze op dag twee hoopten CDK eindelijk te zien te krijgen.