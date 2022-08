Iran bereid om gesprekken rond kernprogramma te hervatten

Iran is bereid om de gesprekken met de westerse mogendheden over zijn kernprogramma te hervatten. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag verklaard. Teheran wil absoluut een akkoord, klonk het, maar wanneer de onderhandelingen precies hervatten, zei hij niet.

Ali Bagheri, een Iraanse onderhandelaar in de gesprekken, liet zondag via Twitter al weten dat er een “snelle oplossing” inzit. Hij reageerde daarmee op een voorstel van de Europese Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlands Beleid Josep Borrell om uit de impasse te geraken.

Iran sloot in 2015 een akkoord met de VS, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland, China en de EU om geen kernwapens te ontwikkelen. In 2018 trokken de VS zich onder de impuls van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump terug uit het akkoord, waarna Teheran de limieten aan zijn kernprogramma steeds vaker schond.

Onder de huidige Amerikaanse president Joe Biden werden in 2021 gesprekken opgestart om de nucleaire deal te reanimeren, maar die zitten al enkele maanden op een dood spoor. De opheffing van de Amerikaanse sancties tegen Iran en de status van de Iraanse Revolutionaire Garde, die op de Amerikaanse terreurlijst staat, blijven de grootste twistappels.

Iran trekt intussen ook samenwerking met het Internationale Atoomenergieagentschap in twijfel. Het regime heeft de bewakingscamera’s van de IAEA in de Iraanse nucleaire faciliteiten verzegeld en wil die pas heractiveren als er een akkoord is over de nucleaire deal. Bovendien is het verrijkingsniveau van uranium in het land verhoogd tot 60 procent, terwijl de limiet onder de overeenkomst van 2015 op 3,6 procent ligt. Teheran waarschuwt dat het tot 90 procent kan gaan, wat technisch gezien voldoende is voor de ontwikkeling van een atoomwapen.