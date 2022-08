In de ­barak met zijn dunne golfplaten dak, zou er minstens een impactkrater op de grond moeten zijn, als er Amerikaanse Himars-raketten zijn gebruikt. Die is er niet op de Russische beelden. — © reuters

In een Russisch detentiekamp kwamen vrijdag zo’n vijftig Oekraïense krijgsgevangenen om het leven. Eén aspect is zeker, voor de rest roept het Russische verhaal over de dood van de Azovstal-veteranen veel vragen op.