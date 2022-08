Gasprijzen schieten nog meer de hoogte in

Op de Nederlandse termijnmarkt was de prijs van aardgas voor levering in september om 10.45 uur met 4,7 procent gestegen tot 199,9 euro per megawattuur. Eerder in de ochtend had de Europese referentie al eens op ruim 203 euro gepiekt. De huidige prijzen liggen meer dan vier keer hoger dan een jaar geleden.

Zorgen over de Russische gastoevoer, te midden van spanningen tussen Moskou en het Westen wegens de Russische inval in Oekraïne, blijven de markt parten spelen. Zaterdag zette het Russische staatsgasbedrijf Gazprom nog de leveringen aan Letland stop. Volgens de Russen zou de Baltische staat de voorwaarden van het contract hebben geschonden.

Al sinds vorige maandag klimmen de Europese gasprijzen weer. Toen raakte bekend dat de leveringen via de gaspijpleiding Nord Stream 1 vanaf vorige woensdag zouden terugvallen tot 20 procent van de capaciteit.

Europa probeert zijn afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Intussen blijft de toevoer uit Moskou wel belangrijk om de voorraad voor de komende winter aan te vullen.