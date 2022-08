Timur Yunusov (40) neemt de 130 Russische Starbucks-filialen over. De vol getatoeëerde rapper is internationaal beter bekend onder zijn artiestennaam Timati. Ook bij ons stond Timati tweemaal in de Ultratop. Maar hij staat vooral veel in de Russische boekskes met zijn eindeloze sliert minnaressen, zijn gehate pro-Poetin liedjes en zijn zoontje, dat voor zijn tweede verjaardag een Lamborghini kreeg.