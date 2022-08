Franse Gemeenschap vergoedt HPV-vaccin voor jongens tot 18 jaar

De maatregel volgt op een rechterlijke beslissing in maart van dit jaar, die veroordeelde dat alleen meisjes het vaccin gratis kregen tot de leeftijd van achttien.

Volgens de bestaande regelgeving kunnen meisjes en jongens tot de leeftijd van vijftien jaar gratis worden gevaccineerd via het schoolprogramma van de Franse Gemeenschap. Na deze leeftijd werd alleen voor meisjes het vaccin terugbetaald, en dat tot de leeftijd van achttien jaar.

Voor jongens was er vergoeding. Daardoor moesten zij tot 400 euro uit eigen zak betalen om zich te laten inenten.

Het humaan papillomavirus (HPV) is een van de meest besmettelijke seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Het virus, waarvan meer dan 100 types bestaan, kan al vanaf de eerste seksuele contacten doorgegeven worden. Een besmetting met HPV kan leiden tot het ontstaan van huidaandoeningen en (genitale) wratten, maar bepaalde varianten kunnen ook kanker veroorzaken. Bij meisjes gaat het dan vooral om baarmoederhalskanker (ruim 99 procent van de baarmoederhalskankers wordt veroorzaakt door een HPV-infectie), bij jongens om keel-, anus- en peniskanker.

In Vlaanderen biedt de overheid het vaccin tegen HPV gratis aan aan alle meisjes en jongens in het eerste jaar secundair onderwijs. Een volledige vaccinatie bestaat uit twee inentingen, die normaal gezien gegeven worden in de loop van één schooljaar.