Voormalig topadviseur van Vladimir Poetin met spoed opgenomen in ziekenhuis

Anatoli Tsjoebajs, voormalig topadviseur van de Russische president Vladimir Poetin, is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De 67-jarige Tsjoebajs, die Rusland ontvluchtte uit onvrede over de invasie in Oekraïne, zou aan een zeldzame immuunstoornis lijden. Er is echter ook een onderzoek naar mogelijke vergiftiging opgestart.