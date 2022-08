Giovanni Van Bronckhorst (Glasgow Rangers) op zijn hoede voor Union: “Ze verdienen hun plek hier”

Glasgow Rangers is morgen in Leuven de tegenstander van Union Sint-Gillis in de derde voorronde van de Champions League. De Nederlander Giovanni van Bronckhorst, coach van de Schotse topclub, is op zijn hoede voor de dubbele confrontatie met de Belgische vicekampioen.

Als oud-speler van Rangers, Arsenal en Barcelona is de Champions League geen onbekend terrein voor Van Bronckhorst, die het kampioenenbal in 2006 won met de Catalanen. In het seizoen 2017-2018 coachte hij Feyenoord in de Champions League. Toen werden de Rotterdammers uitgeschakeld in de groepsfase.

“Het is de beste competitie ter wereld”, verklaarde Van Bronckhorst maandag op de persconferentie daags voor de match. “Het zou fantastisch zijn voor de club om de groepsfase te bereiken. We hebben vier wedstrijden om het te doen, maar eerst moeten we Union uitschakelen.”

Rangers, vorig jaar finalist in de Europa League, is torenhoog favoriet. Van Bronckhorst is wel op zijn hoede voor Union, dat vorig seizoen uitblonk in de rol van underdog. “Union had een fantastisch seizoen”, vertelde Van Bronckhorst. “Ik heb veel respect voor dit team. De coach is veranderd, maar niet de manier waarop ze spelen. De naam Union is misschien niet zo bekend in Europa, maar in de Champions League betekent een naam niets. Union verdient zijn plaats hier en wij zullen op ons best moeten zijn om door te stoten.”

“De Champions League is het toppunt van voetbal”, voegde verdediger Connor Goldson toe. “Elke speler wil in de Champions League spelen en dat is ook het doel van de club. We hadden een goede voorbereiding en wonnen onze eerste competitiewedstrijd zonder echt uit te blinken.” (belga)