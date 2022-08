Servië verwijdert grensblokkades bij Kosovo

Kosovaren die de grens met Servië willen oversteken, hebben al jaren een aanvullend document nodig van de Servische grenswacht. Pristina wilde nu een soortgelijke maatregel invoeren voor Serviërs die de grens met Kosovo oversteken, waarop Servië meten twee grensovergangen in het noorden van het land blokkeerde.

De nieuwe inreisregels zouden normaal gezien maandag/vandaag van kracht worden, maar na diplomatieke druk van de Europese Unie en de Verenigde Staten besliste de Kosovaarse regering om dat met een maand uit te stellen, op voorwaarde dat Servië de grensblokkades zou verwijderen. Volgens de Servische omroep RTS is het land daar wel degelijk mee bezig, en loopt het verkeer bij de stad Merdare opnieuw normaal.

De Europese Commissie blijft wel bezorgd over de situatie, zei een woordvoerder maandag. Servië en Kosovo zijn intussen uitgenodigd voor een gesprek in Brussel met het oog op een onderhandelde oplossing voor het conflict. “Alle eenzijdige acties die de stabiliteit op het terrein in gevaar kunnen brengen, moeten onmiddellijk stopen. De enige manier om het dispuut op te lossen, is met behulp van dialoog”, aldus de Commissie. “De gewone burgers betalen nu de prijs voor het conflict.”

Kosovo, dat overwegend door etnische Albanezen wordt bewoond, verklaarde zich in 2008 van Servië na een jarenlang conflict. Belgrado erkent Kosovo echter niet, vanwege de talrijke etnische Serven in het noorden van het land.

Kosovo heeft de status van potentiële kandidaat-lidstaat van de Europese Unie, maar van toetreding is nog lang geen sprake, alleen al omdat vijf Europese landen - Spanje, Griekenland, Roemenië, Slovakije en Cyprus - het land niet erkennen. Servië is een officiële kandidaat-lidstaat, maar de toetredingsgesprekken verlopen moeizaam. De Europese Commissie hamert op de normalisering van de relaties met Kosovo.