Terras van Tony (68) en Micheline (66) is privéloge voor matchen van OHL: “We zijn geen grote voetbalsupporters, maar die ambiance, dat heeft iets”

Leuven

Zaterdagavond, 18.02 uur. In het King Power aan Den Dreef stadion weerklinkt voor het eerst die avond ‘Sweet Caroline’ door de boxen. Het is de eerste thuismatch van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven (OHL) van het seizoen. In het appartementsgebouw naast OHL weten ze wat hen te wachten staat: twee uur muziek en gejoel. Want voetbalfan of niet: geen enkele bewoner van gebouw Riverside kan tijdens een thuismatch van OHL aan de voetbalgekte ontsnappen.