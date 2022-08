“Maatschappijen sturen hun luidste vliegtuigen naar Zaventem”: ombudsman brengt voor het eerst geluidshinder door vluchten boven Brussel in kaart

Voor de eerste keer in 20 jaar is er een kaart gemaakt die de geluidshinder en het aantal overvluchten rond Brussels Airport in kaart brengt. En dat is dringend nodig, want het aantal klachten neemt toe. “Na 50 jaar ronddraaien, neem ik zelf het voortouw”, zegt de Federale Ombudsman voor luchthaven Brussel-Nationaal Philippe Touwaide. Hij ziet alvast één oplossing.