Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Antwerp, Anderlecht en Gent in hun volgende Europese voorronde

Morgen vinden de lotingen plaats voor de play-offrondes van de Conference League (14u) en de Europa League (13u), maar het aantal potentiële tegenstanders van Antwerp, Anderlecht en Gent is nu al tot een paar handvol ploegen herleid. Onze Belgische clubs kunnen in de play-offronde al fikse opponenten tegengkomen. Als Antwerp Lillestrom uitschakelt, wacht mogelijk Fiorentina; Anderlecht kan West Ham ontmoeten in de play-offronde van de Conference League en voor AA Gent is het Griekse Olympiakos een van de mogelijke tegenstanders in de play-offronde van de Europa League.